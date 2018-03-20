Игорь Бутман: думаю, что через какое-то время Россия сможет стать законодателем мод в джазовой музыке

Народный артист России Игорь Бутман рассказал, какова цель фестиваля «Триумфа джаза».

"Мы стараемся соединять на одной сцене наших и зарубежных мастеров. Это нужно, чтобы мы могли показать себя и почувствовали, что мы не где-то на задворках. Наоборот — я думаю, что через какое-то время Россия сможет стать законодателем мод в джазовой музыке. Мы будем частью большой музыкальной семьи, востребованной и услышанной во всем мире.

Мы пригласили Государственный джаз-оркестр Республики Башкортостан, которым руководит Олег Касимов — замечательный музыкант-саксофонист. Позвали группу нашего воспитанника Александра Довгополого — они играют фьюжн. Выступит оркестр Петра Востокова

Итого три больших российских джазовых коллектива — уфимский и два московских. Они абсолютно разные по стилистике. Уфимский работает и с этнической музыкой, Большой джазовый оркестр Петра Востокова буквально воссоздает изящно-чистое звучание американских джазовых оркестров 1930–1940-х.

Наш оркестр будет играть с Тони Момрелем — известным вокалистом из Великобритании. Программа получилась не мейнстримовая, не сугубо джазовая, а более фанк-соул-ориентированная.