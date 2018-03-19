Игорь Бутман: мое имя известно, потому что мне не 20 и не 30 лет 

Народный артист России Игорь Бутман рассказал, появится ли когда-нибудь ему альтернатива среди джазовых музыкантов.
"Конечно, появится (улыбается). Предпосылки для этого есть у многих. Мое имя известно, потому что мне не 20 и не 30 лет, а еще благодаря передачам, которые связаны совсем не с музыкой, а с шоу «Ледниковый период».
Молодые саксофонисты Антон Чекуров, Илья Морозов, Даниил Никитин, гитарист Евгений Побожий, пианист Олег Аккуратов скоро будут известны, если пойдут по выбранному пути и никуда не свернут.
Эти ребята уже нашли себя. По возможности я что-то подсказываю, но и без того вижу, что они всё делают правильно. Должно пройти какое-то время. Они сами должны поверить в то, что у них есть все, чтобы стать настоящими звездами", — цитирует его слова газета «Известия».