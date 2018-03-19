Игорь Бутман: мое имя известно, потому что мне не 20 и не 30 лет

Народный артист России Игорь Бутман рассказал, появится ли когда-нибудь ему альтернатива среди джазовых музыкантов.

"Конечно, появится (улыбается). Предпосылки для этого есть у многих. Мое имя известно, потому что мне не 20 и не 30 лет, а еще благодаря передачам, которые связаны совсем не с музыкой, а с шоу «Ледниковый период».

Молодые саксофонисты Антон Чекуров, Илья Морозов , Даниил Никитин, гитарист Евгений Побожий, пианист Олег Аккуратов скоро будут известны, если пойдут по выбранному пути и никуда не свернут.