В Лондоне прошел специальный концерт, посвященный памяти Хворостовского

На мемориальный концерт в Королевском театре оперы и балета были приглашены члены семьи певца, скончавшегося в ноябре прошлого года, его друзья, партнеры по сцене, и лишь небольшое количество билетов поступило в открытую продажу.

"Очень трудно стоять тут и говорить какие-то слова. Мы до сих пор в состоянии шока от того, что Дима ушел… Но, вы знаете, его голос остается в этих стенах, так что Дима здесь и останется здесь навсегда. Он был здесь другом абсолютно для всех, и одновременно примером того, что значит — быть на сцене, выступать перед зрителями", — сказал музыкальный директор Ковент-гардена Антонио Паппано.

В программу концерта, открывшегося видеозаписью знаменитого победного выступления молодого Хворостовского на конкурсе BBC Cardiff 1989 года, вошли, в том числе, арии Ленского и Ольги из оперы «Евгений Онегин», арии из «Риголетто», «Макбета», «Пиковой дамы». Анна Нетребко, которая уже через неделю выйдет на сцену Ковент-гардена в роли леди Макбет, сегодня выступила с арией из оперы «Мадам Баттерфляй».

В рамках концерта вдова Хворостовского Флоранс (на концерте также присутствовали и двое детей Дмитрия и Флоранс Хворостовских) приняла из рук австрийского посла посмертно присужденную Хворостовскому награду Венской государственной оперы.

"Дмитрий очень гордился бы этой наградой. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня, чтобы почтить невероятный талант удивительного человека, отца и мужа… Я очень благодарю всех певцов, его друзей и коллег, которые сегодня приняли участие в концерте памяти Дмитрия", — сказала вдова Хворостовского.

Под скрипичное соло в исполнении Васко Василева фотографии Хворостовского с друзьями и коллегами сменяли друг друга. Завершился концерт показом фрагмента из оперы «Трубадур», в которой Хворостовский исполнял партию графа ди Луны — одну из своих любимых партий. Этому предшествовал музыкальная «шутка» — исполнение на колокольчиках разных размеров пьесы «Лебедь» из сюиты Камиля Сен-Санса

"Дмитрий Хворостовский был очень веселым человеком, и наверняка громче всех бы смеялся этой шутке", — сказал РИА Новости один из друзей покойного певца.