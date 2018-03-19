Бурятская филармония отмечает 80-летний юбилей

УЛАН-УДЭ, 19 марта. /ТАСС/. Бурятская государственная филармония начинает отмечать свой 80-летний юбилей. Об этом сообщила журналистам министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

"Ровно 80 лет назад тогда еще Совет народных комиссаров Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической республики принял постановление об организации Бурят-Монгольской государственной филармонии. С сегодняшнего дня мы отмечаем знаменательный юбилей, и в Улан-Удэ начинается серия музыкальных событий, посвященных этому празднику", — сказала министр.

Она отметила, что первый филармонический сезон 80 лет назад начался с пятой симфонии Бетховена. Ее исполнил оркестр из числа выпускников Ленинградской консерватории, созданный первым художественным руководителем Бурят-Монгольской филармонии — композитором, дирижером Яковом Геншафтом, он был приглашен в Улан-Удэ также из Ленинграда. «Именно пятую симфонию Бетховена исполнит 23 марта, в рамках празднования юбилея, Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии, — рассказала Дагаева. — А сегодня юбилейные мероприятия открывает концертная программа с участием ветеранов филармонии, продолжат программу выступления национального оркестра Республики Бурятии».

По словам художественного руководителя Бурятской государственной филармонии Наталии Улановой, серия концертов завершится Фестивалем камерной музыки «Pizzicato» — 8 апреля в Улан-Удэ выступит всемирно известный альтист Юрий Башмет и его камерный оркестр «Солисты Москвы».

"Филармония сегодня — это основная в столице Бурятии сценическая концертная площадка, которая пропагандирует прежде всего классическую музыку. Но также это джаз, этническая музыка, — сказала Уланова. — Главное наше достижение за последние годы — формирование нового образа филармонии. У многих в сознании она представляется как нечто академичное, консервативное, иногда даже скучное. Но мы разрушили этот стереотип: мы открыты как для классической музыки, так и для авангардной, электронной, джазовой".

Уланова рассказала, что за пять последних лет на сцене филармонии выступили 10 различных оркестров высочайшего уровня и солисты — во многом благодаря Федеральной программе «Всероссийские филармонические сезоны». Бурятская государственная филармония ежегодно проводит несколько различных фестивалей: от Байкальского рождественского и фестиваля камерной музыки до фестиваля джаза, проектов «Инди-классика» и «Голос кочевников», который в 2017 году завоевавл Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и получил статус «Национальное событие 2018 года».