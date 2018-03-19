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Юный вокалист из Косино-Ухтомского получил Гран-при на конкурсе «Надежда Романсиады — 2018»
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Юный вокалист из Косино-Ухтомского получил Гран-при на конкурсе «Надежда Романсиады — 2018» 

Управа района Косино-Ухтомский 3 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Илья Понти стал обладателем Гран-при на XV Московском открытом детском конкурсе русской вокальной музыки «Надежда Романсиады — 2018». Юное дарование учится в Детской музыкальной школе им. Йозефа Гайдна, класс академического вокала.
Конкурс состоялся в Доме Романса. В нем участвовали более восьмидесяти вокалистов. Это музыкальное состязание является аналогом взрослого конкурса Романсиада. Участников оценивало жюри, в состав которого вошли известные педагоги-вокалисты и солисты. Прежде всего, они ждали от выступающих искренности и мастерства.
Как отметила художественный руководитель конкурса, заслуженная артистка России Галина Преображенская, главное в ребенке— это естественность, а также его восприятие пения как искусства.
Напомним, что в Детской музыкальной школе им. Йозефа Гайдна работают высокопрофессиональные преподаватели, музыканты, чьи имена известны в столице и за ее приделами. Вот, например, Илье Понти преподает заслуженный артист РФ Игорь Денисов.
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