Илья Понти стал обладателем Гран-при на XV Московском открытом детском конкурсе русской вокальной музыки «Надежда Романсиады — 2018». Юное дарование учится в Детской музыкальной школе им. Йозефа Гайдна, класс академического вокала.
Конкурс состоялся в Доме Романса. В нем участвовали более восьмидесяти вокалистов. Это музыкальное состязание является аналогом взрослого конкурса Романсиада. Участников оценивало жюри, в состав которого вошли известные педагоги-вокалисты и солисты. Прежде всего, они ждали от выступающих искренности и мастерства.
Как отметила художественный руководитель конкурса, заслуженная артистка России Галина Преображенская, главное в ребенке— это естественность, а также его восприятие пения как искусства.
Напомним, что в Детской музыкальной школе им. Йозефа Гайдна работают высокопрофессиональные преподаватели, музыканты, чьи имена известны в столице и за ее приделами. Вот, например, Илье Понти преподает заслуженный артист РФ Игорь Денисов.