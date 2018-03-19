Юный вокалист из Косино-Ухтомского получил Гран-при на конкурсе «Надежда Романсиады — 2018»

Илья Понти стал обладателем Гран-при на XV Московском открытом детском конкурсе русской вокальной музыки «Надежда Романсиады — 2018». Юное дарование учится в Детской музыкальной школе им. Йозефа Гайдна, класс академического вокала.

Конкурс состоялся в Доме Романса. В нем участвовали более восьмидесяти вокалистов. Это музыкальное состязание является аналогом взрослого конкурса Романсиада. Участников оценивало жюри, в состав которого вошли известные педагоги-вокалисты и солисты. Прежде всего, они ждали от выступающих искренности и мастерства.

Как отметила художественный руководитель конкурса, заслуженная артистка России Галина Преображенская , главное в ребенке— это естественность, а также его восприятие пения как искусства.