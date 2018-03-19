Мирей Матье посетила институт Обручевского района

Холодный пасмурный день стал как будто теплее в ожидании встречи, озарился светом таланта знаменитой певицы.

Задолго до назначенного часа актовый зал был полон: российские и иностранные студенты, преподаватели института, сотрудники-ветераны, постоянные фанаты Мирей Матье собрались на встречу со знаменитостью. Итальянка Росселла Золлино вот уже четыре года ездит на ее концерты по всему миру: «Я выучила французский язык из любви к ее песням. Она поет с душой и очень популярна в Италии, я слушаю ее с 1999 года». Француз Лоран Муссю — еще более давний поклонник: «У нее прекрасный голос. Мне нравятся красивые тексты ее песен. Она трогает меня своим исполнением, — говорит француз Лоран Муссю. — Я впервые услышал ее песни в детстве, когда лежал в больнице, после чего стал часто посещать ее концерты». Мирей Матье рассказала о своей большой семье, которую очень любит, о своих братьях и сестрах «у нас семь мальчиков и семь девочек», о своем творческом пути.