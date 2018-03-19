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Сати Казанова исполнила в Волгограде песню на кабардино-черкесском языке
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Сати Казанова исполнила в Волгограде песню на кабардино-черкесском языке 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Известная российская певица Сати Казанова выступила 18 марта в Волгограде, исполнив композиции на русском, кабардино-черкесском и индийском языках.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», артистка была впечатлена местной погодой. «Я вот в Волгограде перед выходом на сцену. По-моему, там стоит всего три с половиной человека самых сумасшедших, смелых, „моржеватых“ и не мерзнущих», — поделилась своими впечатлениями певица в Instagram перед концертом. Выйдя на сцену, Сатина Казанова призвала волгоградцев петь и греться вместе. «Я передам Ире Дубцовой, какие вы крутые», — сказала она им в конце концерта на прощание.
Напомним, что концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, на котором выступила Сати Казанова, прошел 18 марта.
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