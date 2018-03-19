В Екатеринбург приедет глава Совета Безопасности России Николай Патрушев 

Он посетит уральскую столицу с рабочим визитом уже на этой неделе, об этом сообщает в понедельник, 19 марта, «АиФ-Урал».
Ожидается, что Николай Патрушев приедет в Екатеринбург на два дня — 20 и 21 марта. По данным источников, знакомых с ситуацией, его визит не будет связан с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. Полная программа поездки еще не известна, однако ожидается, что Патрушев посетит структуры УГМК.
До этого секретарь Совбеза Николай Патрушев приезжал в Екатеринбург в 2011 году. Тогда в уральской столице проходил конгресс, на который съехались главы спецслужб из 52 стран и делегация ООН. Кроме мировых держав, в работе секций принимали участие представители таких экзотических стран, как Алжир, Индонезия, ЮАР, Гватемала, Филиппины. Участники съезда обсудили вопросы угроз безопасности: истощаемость ресурсов — энергоносителей, продовольства и питьевой воды, наркоторговлю и экстермизм, а также опасности использования интернета.