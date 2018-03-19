Ансамбль «Куделя» приглашает на концерт «Русь многоликая»

Ведущий творческий коллектив города Москвы проведет интерактивную программу со зрителями 23 марта.

В музыкальном прочтении гостей цикла творческих встреч «Из уст в уста» — участников фольклорного ансамбля РАМ имени Гнесиных «Цветень» — будет представлен песенный фольклор регионов России. Участницы фольклорного ансамбля выступят с музыкальным проектом «Голоса многоликой Руси», порадовав зрителей музыкальными и танцевальными номерами в сопровождении литературных зарисовок — рассказов о родном крае, особенностях народного бытования и музицировния. После концерта всех участников встречи ждет интерактивная программа фольклорного ансамбля «Куделя». Вход свободный, начало в 18:00.