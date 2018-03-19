Югорчане готовятся к встрече прославленных артистов округа

С 21 по 29 апреля в Югре пройдет фестиваль искусств «Зелёный шум».

Как сообщает ТВ «Югра», В Сургуте и Ханты-Мансийске традиционно выступят юные музыканты — лауреаты международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

Отметим, что 21 апреля в 19:00 состоится торжественное открытие в Сургуте. На следующий день, 22 апреля в 17:00 музыкальный концерт пройдет в Ханты-Мансийске.

Кроме того, география VI Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» впервые за историю проекта включила в программу выступлений Нижневартовск.

Ярким финальным аккордом фестиваля станет его закрытие. Масштабным концертом своё 25-летие отметит сургутское отделение известной Международной благотворительной программы «Новые имена».