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Югорчане готовятся к встрече прославленных артистов округа
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Югорчане готовятся к встрече прославленных артистов округа 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
С 21 по 29 апреля в Югре пройдет фестиваль искусств «Зелёный шум».
Как сообщает ТВ «Югра», В Сургуте и Ханты-Мансийске традиционно выступят юные музыканты — лауреаты международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Отметим, что 21 апреля в 19:00 состоится торжественное открытие в Сургуте. На следующий день, 22 апреля в 17:00 музыкальный концерт пройдет в Ханты-Мансийске.
Кроме того, география VI Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» впервые за историю проекта включила в программу выступлений Нижневартовск.
Ярким финальным аккордом фестиваля станет его закрытие. Масштабным концертом своё 25-летие отметит сургутское отделение известной Международной благотворительной программы «Новые имена».
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