BTS снимутся в документальном сериале о самих себе

Фанаты BTS смогут увидеть своих кумиров не только на сцене, но и в документальном сериале — эксклюзивный проект BTS и YouTube будет снят в формате мини-сериале и будет доступен только тем, кто оплатил подписку на сервис YouTube Red. К счастью, хотя бы первый эпизод мини-сериала можно будет посмотреть бесплатно.

Проект, который получил название BTS: Burn The Stage («BTS: Зажжем сцену»), будет состоять из 8 эпизодов. Документальный сериал будет сосредоточен на недавнем туре. 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III — The Wing Tour окажется в центре внимания. Специально для фанатов первый эпизод можно будет посмотреть уже 28 марта на YouTube, и к тому же бесплатно. Тем не менее, все остальные эпизоды платные. Выходить они будут еженедельно, последний появится в YouTube Red 9 мая.