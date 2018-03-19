Гергиев и симфонический оркестр «Мариинки» выступят в Европе

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости Валерий Гергиев и симфонический оркестр петербургского Мариинского театра выступят в городах Швейцарии, Германии, Чехии и Франции с 19 по 25 марта.

В программе произведения Дебюсси, Малера, Скрябина, Стравинского, Шостаковича, Чайковского.

Откроется гастрольный тур концертом в Базеле (Швейцария_. Симфонический оркестр «Мариинки» под управлением Гергиева исполнит прелюдию к «Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси, Симфонию №5 Малера и Концерт для фортепиано с оркестром Скрябина. Солист — Абисал Гергиев, для которого это дебют на сцене музыкального театра Базеля.

Следующие выступления пройдут в Германии — 20 и 22 марта в Мюнхене и Берлине. В эти вечера прозвучат фрагменты из музыки балета «Жар-птица» Стравинского и Симфония №5 Шостаковича, а также Шестая ("Патетическая") симфония Чайковского и Пятый концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Солист — прославленный бразильский пианист Нельсон Фрейре.

В Чехии Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра выступят 23 марта в зале имени Сметаны пражского Муниципального дома. Будут исполнены произведения Дебюсси, Чайковского и Стравинского.

Завершат гастрольный тур выступления во Франции. Концерты пройдут на сцене Парижской филармонии 24 и 25 марта. В программе предвечерие и первый день тетралогии «Кольцо нибелунга» Вагнера в концертном исполнении.