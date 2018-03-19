Братья Кристовские сняли клип на песню о Нижнем Новгороде 

Песню братья Владимир и Сергей Кристовские написали специально к 796-летию Нижнего Новгорода. Премьера состоялась в День города в прошлом году. Под нее прошло лазерное шоу, которое завершало праздничную программу.
Теперь братья из кадров своих прогулок по Нижнему Новгороду, встреч с поклонниками, съемок самых живописных мест в городе сделали видеоряд. Владимир Кристовский опубликовал в своем канале Youtube ролик и полный текст песни. Слушайте, учите текст. На будущем Дне города сможем спеть вместе.
Я родился здесь, на Бекетовке, в райских её садах.
Я прыгал по крышам сараев и от восторга кричал.
С тех пор я объездил мир, я был во всех его городах.
Но такого, как мой Нижний, я никогда не встречал.
Припев:
А мой любимый город живет!
Он самый лучший и самый родной.
А мой любимый город смотрит вперед
С Верхне-Волжской набережной.
Мои годы катились по Белинке и по Сенной.
На велосипеде «Орленок» с восьмеркой на колесе.
Те минуты, что ты подарил мне, я помню все до одной.
С тех пор я понял: мы с тобой не такие, как все.
По колено в Горьковском море турбазы лесной уют.
Доставал жемчуга из ракушек, русалок кормил с руки.
Одни из нас убегают вперед, другие из нас отстают.
Но все это не важно, мы — лишь капли из этой реки.