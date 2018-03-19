Братья Кристовские сняли клип на песню о Нижнем Новгороде

Песню братья Владимир и Сергей Кристовские написали специально к 796-летию Нижнего Новгорода. Премьера состоялась в День города в прошлом году. Под нее прошло лазерное шоу, которое завершало праздничную программу.

Теперь братья из кадров своих прогулок по Нижнему Новгороду, встреч с поклонниками, съемок самых живописных мест в городе сделали видеоряд. Владимир Кристовский опубликовал в своем канале Youtube ролик и полный текст песни. Слушайте, учите текст. На будущем Дне города сможем спеть вместе.

Я родился здесь, на Бекетовке, в райских её садах.

Я прыгал по крышам сараев и от восторга кричал.

С тех пор я объездил мир, я был во всех его городах.

Но такого, как мой Нижний, я никогда не встречал.

Припев:

А мой любимый город живет!

Он самый лучший и самый родной.

А мой любимый город смотрит вперед

С Верхне-Волжской набережной.

Мои годы катились по Белинке и по Сенной.

На велосипеде «Орленок» с восьмеркой на колесе.

Те минуты, что ты подарил мне, я помню все до одной.

С тех пор я понял: мы с тобой не такие, как все.

По колено в Горьковском море турбазы лесной уют.

Доставал жемчуга из ракушек, русалок кормил с руки.

Одни из нас убегают вперед, другие из нас отстают.

Но все это не важно, мы — лишь капли из этой реки.