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Группа «Уматурман» посвятила песню Нижнему Новгороду (ВИДЕО)
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Группа «Уматурман» посвятила песню Нижнему Новгороду (ВИДЕО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Популярная российская группа «Уматурман» выпустила песню о Нижнем Новгороде. Солист Владимир Кристовский опубликовал клип на своем Youtube-аккаунте 17 марта.
Выпуск песни приурочен к 796-летию города, которое отмечается в этом году. За сутки видеозапись набрала более пяти тысяч просмотров.
Клип изобилует красивыми панорамами Нижнего Новгорода. Братья Кристовские прогуливаются по Нижне-Волжской набережной и улочкам Нижегородского кремля, сидят в одном из местных баров, рассматривают сувениры и наслаждаются футбольным матчем на стадионе.
Текст песни пестрит вдохновенными словами о Нижнем Новгороде. «Такого, как мой Нижний, я никогда не встречал», — поет солист.
Напомним, группа «Уматурман» может выступить на открытии стадиона «Нижний Новгород».
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