Группа «Уматурман» посвятила песню Нижнему Новгороду (ВИДЕО)

Популярная российская группа «Уматурман» выпустила песню о Нижнем Новгороде. Солист Владимир Кристовский опубликовал клип на своем Youtube-аккаунте 17 марта.

Выпуск песни приурочен к 796-летию города, которое отмечается в этом году. За сутки видеозапись набрала более пяти тысяч просмотров.

Клип изобилует красивыми панорамами Нижнего Новгорода. Братья Кристовские прогуливаются по Нижне-Волжской набережной и улочкам Нижегородского кремля, сидят в одном из местных баров, рассматривают сувениры и наслаждаются футбольным матчем на стадионе.

Текст песни пестрит вдохновенными словами о Нижнем Новгороде. «Такого, как мой Нижний, я никогда не встречал», — поет солист.

Напомним, группа «Уматурман» может выступить на открытии стадиона «Нижний Новгород».