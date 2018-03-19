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Органистка из Германии Барбара Деннерляйн дала концерт в Самарской филармонии
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Органистка из Германии Барбара Деннерляйн дала концерт в Самарской филармонии 

ТРК Губерния 1 час назад
Немецкий виртуоз нетипичной игры на органе Барбара Деннерляйн дала концерт в Самарской филармонии. На средневековом инструменте она исполнила не духовную музыку.
Немецкую органистку называют «первой леди органа Хаммонда». Именно Барбара Деннерляйн — первая европейская исполнительница, которая вошла в тройку ведущих органистов мира, заставляет его звучать нестандартно по классическим меркам, но вполне обыденного и привычно для джазового стиля. «Такого, как сегодняшний концерт, мы еще, конечно, не видели. Мне понравилось, как она играет», — признался зритель Александр Скуратов.
Барбара родилась в Мюнхене, начала играть на электрооргане с 11 лет. Уже через 4 года, в неполные 15, покоряла профессиональную джазовую сцену. Самарским зрителям она представила свои композиции, которые пишет по впечатлениям. Например, «Корейскую улыбку» написала после поездки в Сеул.
Ее стиль — джазовая и классическая музыка с элементами свинга, латинских ритмов, баллад и блюза, кстати, ее любимого стиля. «Я просто стараюсь делать всегда самое лучшее, на что я способна. А играть на этом инструменте — это нечто особенное. Дело в том, что обычные джазовые органисты играют без ножной педали, а я как раз играю с педалью», — рассказала Барбара Деннерляйн.
Во время интервью Барбара поделилась, что эта поездка в Самару ее вдохновит на написание новой композиции.
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