В культурном центре «Вдохновение» выступит итальянский музыкант

20 марта на ретро-площадке «А у нас во дворе…» в ЮЗАО будут петь и танцевать под хиты итальянской эстрады 80-х. В 18.00 здесь выступит итальянский музыкант Пино Джузеппе Гульельми, который расскажет об истории эстрадной итальянской музыки и исполнит песни известных итальянских артистов.

Вход на мероприятие будет свободным. Всех желающих приглашают в культурный центр «Вдохновение» в Ясеневе.

«Ретро-площадка «А у нас во дворе» — это место, где знакомятся и общаются люди старшего поколения. Приглашаем хорошо провести время, пообщаться, услышать любимые песни и знаменитые композиции. Программа ориентирована на взрослую аудиторию».

Фото взято: https://kudago.com/media/images/place/06/84/0684743ffae1ed329b8d8eb1ef8c49f5_1.jpg