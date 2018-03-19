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Музыкант из Италии выступит в культурном центре «Вдохновение»
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Музыкант из Италии выступит в культурном центре «Вдохновение» 

Управа района Южное Бутово 50 минут назад
Фото: Управа района Южное Бутово
20 марта на ретро-площадке «А у нас во дворе…» на Юго-Западе Москвы будут петь и танцевать под хиты итальянской эстрады 80-х.
В 18.00 здесь выступит итальянский музыкант Пино Джузеппе Гульельми. Он расскажет об истории эстрадной итальянской музыки и исполнит песни известных итальянских артистов.
Всех желающих приглашают на мероприятие в культурный центр «Вдохновение» в Ясеневе. Вход будет свободным.
«Ретро-площадка «А у нас во дворе» — это место, где знакомятся и общаются люди старшего поколения. Приглашаем хорошо провести время, пообщаться, услышать любимые песни и знаменитые композиции.
Фото взято: https://kudago.com/media/images/place/06/84/0684743ffae1ed329b8d8eb1ef8c49f5_1.jpg
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