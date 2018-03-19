В Ясеневе пройдет итальянский вечер

Завтра, 20 марта в 18 часов, гости КЦ «Вдохновение» перенесутся в Италию — страну, где так много солнца и зажигательной музыки, будут петь и танцевать под хиты итальянской эстрады 80-х.

Мероприятие пройдет на ретро-площадке «А у нас во дворе…». Ретро-площадка «А у нас во дворе» — это место, где знакомятся и общаются люди старшего поколения. Гость вечера — итальянский музыкант Пино Джузеппе Гульельми, расскажет об истории эстрадной итальянской музыки и исполнит песни из репертуара Эроса Рамазотти (Eros Ramazzotti), Тото Кутуньо (Toto Cutugno), Адриано Челентано (Adriano Celentano) и Рикки э Повери (Ricchi e Poveri).

Культурный центр «Вдохновение» приглашает хорошо провести время, пообщаться, услышать любимые песни и знаменитые композиции. Мероприятие состоится в Арт-клубе КЦ «Вдохновение». Программа ориентирована на взрослую аудиторию. Вход свободный.