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В Ясеневе пройдет итальянский вечер
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В Ясеневе пройдет итальянский вечер 

Ясенево 16 часов назад
Фото: Ясенево
Завтра, 20 марта в 18 часов, гости КЦ «Вдохновение» перенесутся в Италию — страну, где так много солнца и зажигательной музыки, будут петь и танцевать под хиты итальянской эстрады 80-х.
Мероприятие пройдет на ретро-площадке «А у нас во дворе…». Ретро-площадка «А у нас во дворе» — это место, где знакомятся и общаются люди старшего поколения. Гость вечера — итальянский музыкант Пино Джузеппе Гульельми, расскажет об истории эстрадной итальянской музыки и исполнит песни из репертуара Эроса Рамазотти (Eros Ramazzotti), Тото Кутуньо (Toto Cutugno), Адриано Челентано (Adriano Celentano) и Рикки э Повери (Ricchi e Poveri).
Культурный центр «Вдохновение» приглашает хорошо провести время, пообщаться, услышать любимые песни и знаменитые композиции. Мероприятие состоится в Арт-клубе КЦ «Вдохновение». Программа ориентирована на взрослую аудиторию. Вход свободный.
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