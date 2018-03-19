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Скрипач из «Музыкальной сборной России» выступит во Владивостоке
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Скрипач из «Музыкальной сборной России» выступит во Владивостоке 

Prim.News 13 часов назад
Фото: Prim.News
Концерт пройдет в ближайший четверг.
22 марта скрипач Павел Милюков даст концерт во Владивостоке в рамках проекта «Музыкальная сборная России». Санкт-Петербургский Дом музыки и Мариинский театр приглашают на Приморскую сцену Мариинского театра (ул. Фастовская, 20), где лауреат XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского, солист Дома музыки и Московской филармонии выступит с сольной программой и с оркестром. Первый концерт прошел 18 марта.
Павел Милюков — выпускник Московской консерватории (класс Народного артиста России, профессора Владимира Иванова). Студент Венской консерватории (класс профессора Бориса Кушнира). Лауреат Сеульского Международного конкурса скрипачей (Южная Корея, 2012). Победитель Международного конкурса им. Арама Хачатуряна (Армения, 2012). Лауреат Международного конкурса им. Чайковского (Москва, 2015). Солист Московской филармонии. Участник программ Дома музыки с 2007 года.
18 марта в Малом зале Павел Милюков исполнил сонаты Бетховена, Шумана и Прокофьева, а также Дивертисмент из балета «Поцелуй феи» Стравинского. Партия фортепиано — солист Дома музыки, лауреат международных конкурсов Андрей Телков, передает пресс-служба Санкт-Петербургского Дома музыки.
22 марта в 19:00 на сцене Большого зала музыкант будет солировать в Скрипичном концерте Брамса, чье 185-летие мир отметит в мае этого года. Дирижировать Симфоническим оркестром Приморской сцены Мариинского театра будет Павел Смелков. Цена билетов — 100-3000 рублей.
«Музыкальная сборная России» — уникальный цикл концертов Санкт-Петербургского Дома музыки, в котором принимают участие молодые российские солисты — лауреаты недавних международных конкурсов, а также российские участники международного конкурса им. Чайковского перед конкурсными выступлениями. Концерты проходят в российских филармониях как собственными циклами и абонементами, так и отдельными выступлениями.
Санкт-Петербургский Дом музыки — федеральное учреждение культуры, созданное в 2006 году с целью подготовки российских молодых музыкантов к международным конкурсам и фестивалям. Занимает дворец Великого князя Алексея Александровича на Мойке, 122.
Художественный руководитель — известный виолончелист, Народный артист России, профессор Сергей Ролдугин.
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