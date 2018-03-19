Артисты выступят с концертами перед жителями ЮВАО 

Несколько концертов пройдут сегодня для жителей Юго-Восточного округа.
Так, лауреат всероссийских конкурсов Елена Гоголева из территориального центра социального обслуживания района Марьино подготовила концертную программу «Солнечный калейдоскоп», с которой она выступит перед получателями социальных услуг и представителями Совета ветеранов района Южнопортовый. Концерт состоится в ТЦСО «Южнопортовый» по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. Начало — в 13.30. Вход свободный.
А в культурном центре «Москвич» (Волгоградский проспект, дом 46/15) района Текстильщики состоится бесплатный концерт пианиста, лауреата международных конкурсов Виталия Щербакова. Концерт пройдет в Малом зале в рамках уже известного проекта «Филармония» от творческого объединения Musica Atis. В программе — произведения Бетховена, Равеля, Брамса и Прокофьева. Концерт начнется в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте КЦ.