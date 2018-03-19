Артисты выступят с концертами перед жителями ЮВАО

Несколько концертов пройдут сегодня для жителей Юго-Восточного округа.

Так, лауреат всероссийских конкурсов Елена Гоголева из территориального центра социального обслуживания района Марьино подготовила концертную программу «Солнечный калейдоскоп», с которой она выступит перед получателями социальных услуг и представителями Совета ветеранов района Южнопортовый. Концерт состоится в ТЦСО «Южнопортовый» по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. Начало — в 13.30. Вход свободный.