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Артисты выступят с концертами перед жителями ЮВАО
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Артисты выступят с концертами перед жителями ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 16 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Несколько концертов пройдут сегодня для жителей Юго-Восточного округа.
Так, лауреат всероссийских конкурсов Елена Гоголева из территориального центра социального обслуживания района Марьино подготовила концертную программу «Солнечный калейдоскоп», с которой она выступит перед получателями социальных услуг и представителями Совета ветеранов района Южнопортовый. Концерт состоится в ТЦСО «Южнопортовый» по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. Начало — в 13.30. Вход свободный.
А в культурном центре «Москвич» (Волгоградский проспект, дом 46/15) района Текстильщики состоится бесплатный концерт пианиста, лауреата международных конкурсов Виталия Щербакова. Концерт пройдет в Малом зале в рамках уже известного проекта «Филармония» от творческого объединения Musica Atis. В программе — произведения Бетховена, Равеля, Брамса и Прокофьева. Концерт начнется в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте КЦ.
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