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Шура Кузнецова представит «14 историй о разной любви» в Доме музыки
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Шура Кузнецова представит «14 историй о разной любви» в Доме музыки 

Москва24 15 часов назад
Фото: Москва24
16 мая в 19:00 в Московском международном Доме музыки состоится концерт Шуры Кузнецовой со струнным оркестром под управлением Даяны Гофман.
"Этот концерт будет важным моментом в моей жизни, здесь соединятся и музыка, и глубинные смыслы, и культовое место для музыканта. Песни приобретают новое звучание и обрамление. Мы сейчас как будто создаем 14 короткометражек: у каждой песни своя история, свой смысл, которые мы хотим раскрыть в полной мере для себя и для слушателя", — рассказывает Шура.
По ее словам, еще одна задача — продумать режиссуру концерта и его оформление светом и декорациями: все должно доносить смыслы, заложенные в текстах песен. «Этот концерт будет не только музыкальным экспериментом с использованием, помимо оркестра, этнических инструментов, но и большим перформансом о разной любви», — рассказывает Шура.
Музыка — Шура Кузнецова Стихи — Марина Кацуба Композитор концерта — Рамазан Юнусов Дирижер — Даяна Гофман Режиссер — Петр Иванов
Билеты доступны по ссылке.
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