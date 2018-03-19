Шура Кузнецова представит «14 историй о разной любви» в Доме музыки

16 мая в 19:00 в Московском международном Доме музыки состоится концерт Шуры Кузнецовой со струнным оркестром под управлением Даяны Гофман.

"Этот концерт будет важным моментом в моей жизни, здесь соединятся и музыка, и глубинные смыслы, и культовое место для музыканта. Песни приобретают новое звучание и обрамление. Мы сейчас как будто создаем 14 короткометражек: у каждой песни своя история, свой смысл, которые мы хотим раскрыть в полной мере для себя и для слушателя", — рассказывает Шура.

По ее словам, еще одна задача — продумать режиссуру концерта и его оформление светом и декорациями: все должно доносить смыслы, заложенные в текстах песен. «Этот концерт будет не только музыкальным экспериментом с использованием, помимо оркестра, этнических инструментов, но и большим перформансом о разной любви», — рассказывает Шура.

Музыка — Шура Кузнецова Стихи — Марина Кацуба Композитор концерта — Рамазан Юнусов Дирижер — Даяна Гофман Режиссер — Петр Иванов

Билеты доступны по ссылке.