Не пропусти встречу старых приятелей 

23 марта состоится концерт с теплым названием «Встреча старых приятелей». Звезды рок-поп-музыки придут в этот вечер в клуб «Арена Zil» с тем, чтобы поздравить лидера столичного коллектива «Старый приятель» Александра Зарецкого с юбилеем. Бессменный лидер группы, которая взлетела на музыкальный олимп в середине 90-х является автором ярких хитов, которые не теряют своей актуальности и на сегодняшний день.
Александр сотрудничал со многими звездами страны, среди них Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Александр Иванов («Рондо»), Сергей Мазаев, Максим Леонидов, Анастасия Макаревич и гр. «Лицей», Вячеслав Малежик и многие другие. Кроме того, Александр — автор (совместно с Евгением Осиным) двух альбомов детских песен, в записи которых принимали участие самые именитые певцы страны. Концерт откроет юная певица Настя Годунова.