Ещё
Не пропусти встречу старых приятелей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не пропусти встречу старых приятелей 

ИД «Собеседник» 15 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
23 марта состоится концерт с теплым названием «Встреча старых приятелей». Звезды рок-поп-музыки придут в этот вечер в клуб «Арена Zil» с тем, чтобы поздравить лидера столичного коллектива «Старый приятель» Александра Зарецкого с юбилеем. Бессменный лидер группы, которая взлетела на музыкальный олимп в середине 90-х является автором ярких хитов, которые не теряют своей актуальности и на сегодняшний день.
Александр сотрудничал со многими звездами страны, среди них Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, Александр Иванов («Рондо»), Сергей Мазаев, Максим Леонидов, Анастасия Макаревич и гр. «Лицей», Вячеслав Малежик и многие другие. Кроме того, Александр — автор (совместно с Евгением Осиным) двух альбомов детских песен, в записи которых принимали участие самые именитые певцы страны. Концерт откроет юная певица Настя Годунова.
ИД «Собеседник»: последние новости
Месть вещей в театре им. Н. Сац "Волшебная флейта" Почувствуй "Блюз в голове" от Billy's Band
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение