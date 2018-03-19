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Вместо сцен — крыши и лестницы: курганских музыкантов приглашают на Ural Music Night
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Вместо сцен — крыши и лестницы: курганских музыкантов приглашают на Ural Music Night 

45.ru 15 часов назад
Фото: 45.ru
Зауральские музыканты смогут выступить на одном мероприятии с Эмиром Кустурицей и Иваном Дорном. Организаторы международного фестиваля Ural Music Night (Уральская ночь музыки), который пройдет в ночь на 30 июня в Екатеринбурге, набирают участников. Причастными к масштабному действу могут стать музыканты любого жанра — от классики и джаза до рока, панка, рэпа и электронной музыки.
Как обещают организаторы фестиваля, концерты будут проходить в Екатеринбурге одновременно на нескольких площадках. Сценами станут закрытые и открытые пространства вдоль главной улицы города — проспекта Ленина: кафе, музеи, торговые центры, телевизионные студии, театры, учебные заведения, парки, лестничные марши, парковки, крыши и водные понтоны.
Гостями фестиваля окажутся сразу несколько тысяч болельщиков чемпионата мира по футболу, игры которого примет Екатеринбург этим летом. Организаторы мероприятия планируют подготовить сотню площадок и собрать две тысячи музыкантов из двух десятков стран мира.
Всего организаторы подготовят около сотни концертных площадок
— Гости Уральской ночи музыки смогут насладиться творчеством Emir Kusturica с группой No Smoking orchestra, Ивана Дорна, трио LRK, хора «Млада» и других музыкантов, имена которых мы раскроем в ближайшее время. Кроме того, у нас в разработке новые площадки, которых не было ранее, например, театральная и футбольная. Мы продолжаем принимать заявки от музыкальных коллективов, и я всех призываю быть смелее и самое ближайшее время заявить нам о своем желании стать важной частью нашего фестиваля. Прием заявок в этом году наглядно показал, что мы охватили весь Евразийский континент и шагаем на другие, — рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.
Чтобы стать участником Ural Music Night, необходимо заполнить и подать заявку до 1 апреля 2018 года. Заявка считается принятой, если в ответ по электронной почте поступило уведомление.
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