Свет, музыка, экшен: Калининградский инди-поп проект АОКА дал большой сольный концерт

На удивление, ажиотаж у сцены в клубе, настолько массивен, что протолкнуться чуть ближе к группе или чуть дальше от неё внутрь клуба практически невозможно. Сцена выглядит, как оазис посреди пустыни: с пальмами, цветами и лианами, украшающими микрофон. Намечается глоток свежего воздуха в душном помещении (один из больших минусов клуба — не всегда хорошо работающая вентиляция). Автор песен, фронтвумен АОКИ Виктория Боброва не спешит на сцену, о чём скажет после первой песни, мол, не хотела выходить к зрителям — то ли боялась нашей реакции, то ли в гримёрке было уютнее — мы так и не услышали из-за шума и гама, доносящегося со столов у сцены.

Приветствие решает всё. Как встретишь публику, так и настроишь её на свою волну. АОКА решили начать выступление песней с их нового альбома, прерываясь на нежные вдохи и выдохи, которые придавали выступлению чарующий шарм. Динамичность первых композиций задала настроение всей тусовке, отчего стоящие восприняли это, как знак, призывающий к телодвижениям, а сидящие за столами тут же начали галдеть ещё громче. Может показаться, что мотивы, как и тексты песен группы АОКА, немного устарели, уступив место более качественному и повзрослевшему до степени «серьёзный» американскому инди-попу. Однако, не будем делать никакой скидки молодой группе, а наоборот, отдадим ей должное и скажем «спасибо» за неплохую попытку влиться в андеграундный отечественный инди, расширяющийся не по годам, а по дням. Для таких групп, как АОКА, важно качество исполнения всех составляющих, задействованных в создании пролога, и далее, полноценного альбома. Солистка группы Виктория заслуживает лаврового венка за чистый и чуственный вокал, на сцене она кажется сказочной нимфой. Ещё один плюс концерта — уникальный свет. Эклектика бархатного голоса вокалистки и мягкого света унесли в нирвану присутствующие парочки.

Репертуар концертных композиций АОКА составляют русскоязычные песни, однако в треклисте группы есть и песни на английском языке. В отличие от множества других отечественных проектов, которые безуспешно исполняют песни исключительно на иностранном языке, Викторию необходимо похвалить за профессионализм в произношении, непохожий на тренировку в языке. Как один из синонимичных АОКА проектов можно указать группу Moremoney, в которой до недавнего время солировала вокалистка Надя Грицкевич, ныне выступающая сольно. У них больше общего, чем различного. Обе профессионально занимались вокалом до выступления перед большой публикой. Обе не загораживают собой место аранжировке, в которой уместно сочетаются гитара и ударные с применением электроники. Обе поют на английском то, что затруднительно сложить на российский слог.

АОКА совсем недавно порадовали нас своим рождением, и как вновь распустившиеся весенние цветы заполнили сердца вдохновленных любовью. Любовью? Потому что об этом и поёт Виктория, а Давид (гитара) и Вадим (барабаны) обволакивают слегка тоскливые слова мелодичным музыкальным облаком.

Вслушаться в слова на концерте, тем временем, не получается, мы толкаемся среди неумолкающей толпы. За столиками кто-то бурно обсуждает то ли политику, то ли охоту (мы так и не разобрались), у бара случается мини-потасовка за пинту светлого нефильтрованного (это слышно отчётливо), а прямо перед сценой пара мужчин громко обмениваются впечатлениями, показывая на экраны телефонов друг друга. Всё же, такую музыку, как у группы АОКА, приятнее всего слушать в тишине, на хорошей аппаратуре и, как сама сказала вокалистка, с закрытыми глазами, дабы ощутить чарующий лейтмотив чего-то доселе знакомого, но каким-то образом ещё неизведанного.