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Концерт «Романса счастливые звуки» состоялся в Таганском районе
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Концерт «Романса счастливые звуки» состоялся в Таганском районе 

Управа Таганского района города Москвы 14 часов назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Концерт «Романса счастливые звуки» прошел 18 марта в гостиной Дворянского собрания «Серебряные струны». Мероприятие организовали сотрудники нотно-музыкальной библиотеки имени Петра Юргенсона.
Для гостей подготовили обширную концертную программу из отечественных и зарубежных романсов разных времен. Их исполнили актеры московских театров и лауреаты крупных музыкальных конкурсов. В рамках концерта гости прослушали популярные арии и фортепианные пьесы.
После представления посетители смогли исполнить любимые поэтические произведения и песни, воспользовавшись «свободным микрофоном».
Сотрудники культурного учреждения провели с гостями чаепитие.
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