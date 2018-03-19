Концерт «Романса счастливые звуки» состоялся в Таганском районе

Концерт «Романса счастливые звуки» прошел 18 марта в гостиной Дворянского собрания «Серебряные струны». Мероприятие организовали сотрудники нотно-музыкальной библиотеки имени Петра Юргенсона.

Для гостей подготовили обширную концертную программу из отечественных и зарубежных романсов разных времен. Их исполнили актеры московских театров и лауреаты крупных музыкальных конкурсов. В рамках концерта гости прослушали популярные арии и фортепианные пьесы.

После представления посетители смогли исполнить любимые поэтические произведения и песни, воспользовавшись «свободным микрофоном».

Сотрудники культурного учреждения провели с гостями чаепитие.