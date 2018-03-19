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Российско-германский дуэт DUO 9 даст бесплатный концерт в Нижнем Новгороде
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Российско-германский дуэт DUO 9 даст бесплатный концерт в Нижнем Новгороде 

Собака 14 часов назад
Фото: Собака
Концерт российско-германского дуэта DUO 9 состоится 31 марта в 18:30 в Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, по адресу ул. Пискунова, 40. Российско-германский дуэт DUO 9 создан в 2009 году флейтисткой Елизаветой Бирюковой (Россия) и пианистом Кристофом Риттером (Германия). В их репертуаре музыка барокко и романтизма, авангардные произведения современных композиторов. Индивидуальный стиль музыкантов во многом разрушает традиционное представление о возможностях и границах сольного исполнительства.
Кристоф Риттер вырос в Тюрингии, холмистый силуэт которой как будто предопределил его жизненный и профессиональный путь. Кристофу свойственна редко встречающаяся сейчас склонность к созерцательности и глубокому погружению в процесс. Эти черты являются определяющими для деятельности Кристофа Риттера как в роли исполнителя, так и в качестве педагога и организатора. Его концерты — это всегда диалог, игра с непредсказуемой развязкой, пространство для интуитивного поиска и экспериментов. Елизавета Бирюкова родом из театрально-музыкальной семьи. В 16 лет юная флейтистка переезжает в Германию, где продолжает обучение музыке. Во время учебы в Лейпцигской консерватории она осваивает стилистику различных музыкальных направлений и весь корпус инструментов флейтовой семьи: от траверс и классической флейты до пикколо, от альтовой и басовой до контрабасовой флейт. Чуть позже в Веймарской Высшей школе музыки реализует себя как солистка в концертной и ансамблевой деятельности. Исполнительскому стилю Елизаветы Бирюковой свойственны дерзость и изысканность, смелость и утонченность.
Вход на концерт свободный, по предварительной регистрации.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (831) 291 08 47
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