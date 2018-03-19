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Юные новогиреевские музыканты выступили на патриотическом фестивале
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Юные новогиреевские музыканты выступили на патриотическом фестивале 

Управа района Новогиреево 14 часов назад
Фото: Управа района Новогиреево
Ансамбль деревянных инструментов исполнил композицию на песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал» в обработке М. Горкуши.
Фестиваль художественного творчества ветеранов и молодежи, посвященный семидесятипятилетнему юбилею двух великих сражений Великой Отечественной — Сталинградской битвы и Битвы на Курской дуге проходил под девизом «Этот день мы приближали, как могли». На заключительном концерте фестиваля, состоявшемся в минувший вторник, выступил ансамбль деревянных инструментов ДШИ им. Н. А. Римского — Корсакова объединения «Кусково» (преподаватель М. С. Горкуша, концертмейстер Т. Н. Сергеева). Выступление ансамбля прошло с большим успехом, зрители и организаторы фестиваля отметили яркое и вдохновенное исполнение композиции, которая стала кульминацией всего концерта.
Фото с сайта объединения ДШИ «Кусково».
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