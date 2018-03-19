Любительский духовой оркестр Зеленограда даст отчетный концерт

Ведущий творческий коллектив города Москвы любительский духовой оркестр КЦ «Зеленоград» приглашает на свой первый отчетный концерт. Как рассказал руководитель оркестра, заслуженный артист РФ Валерий Володин , жанровый диапазон музыки, которая прозвучит в концертной программе, достаточно широк. Будет и немало сюрпризов. Мероприятие пройдет 23 марта в 19.00 в театральном зале КЦ «Зеленоград».

В репертуаре оркестра более 50 произведений духовой музыки. Отдельную нишу занимают мелодии классических (исторических) танцев. Среди них полонез, вальс, полька и другие танцы. Исполняет оркестр и произведения русских, советских, современных российских авторов, а также лучшие образцы зарубежной музыки. Причем большинство музыкальных произведений исполняются в оригинальной, авторской обработке Валерия Володина.

У коллектива большие творческие планы. Это и расширение репертуара и географии выступлений, привлечение новых солистов и творческих коллективов. Так, 24 марта 2018 года запланирован концерт оркестра в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках Московского культурного форума. Есть и другие задумки. Главное, за год удалось создать коллектив единомышленников, в котором возникло не только взаимопонимание, но и сыгранность.