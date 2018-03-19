Мот презентует альбом «Добрая музыка клавиш»

Артист лейбла Black Star, участник проекта Black Star Mafia — Мот, чьи треки Мота в одночасье становятся хитами и добираются до верхушек главных музыкальных чартов страны — выступит в ВТБ Ледовый Дворец в Москве 23 марта.

Рэпер представит альбом «Добрая музыка клавиш», который вышел осенью и включал в себя десять треков, записанных в непривычной для артиста лирической манере.

По словам Мота, в этот альбом он вложил «свои лучшие душевные мелодии и гармонии, только чтобы заглушить осеннюю грусть и хандру».