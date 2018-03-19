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Мот презентует альбом «Добрая музыка клавиш»
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Мот презентует альбом «Добрая музыка клавиш» 

Мир24 14 часов назад
Артист лейбла Black Star, участник проекта Black Star Mafia — Мот, чьи треки Мота в одночасье становятся хитами и добираются до верхушек главных музыкальных чартов страны — выступит в ВТБ Ледовый Дворец в Москве 23 марта.
Рэпер представит альбом «Добрая музыка клавиш», который вышел осенью и включал в себя десять треков, записанных в непривычной для артиста лирической манере.
По словам Мота, в этот альбом он вложил «свои лучшие душевные мелодии и гармонии, только чтобы заглушить осеннюю грусть и хандру».
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