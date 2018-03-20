Челябинцы смогут бесплатно услышать концерт Национального филармонического оркестра Спивакова

Челябинцев приглашают бесплатно послушать выступление Национального филармонического оркестра под руководством Владимира Спивакова . Трансляция из из концертного зала имени Чайковского в Москве пройдет в челябинском концертном зале им. Прокофьева. На виртуальном концерте прозвучат «Шахерезада» Римского-Корсакова и «Симфонии псалмов» Стравинского.

— Национальный филармонический оркестр России, учреждённый в 2003 году, объединил именитых музыкантов и виртуозных молодых инструменталистов, в считанные годы снискав уважение критиков и любовь ценителей классики по всему миру. Сегодня коллективом дирижирует Владимир Спиваков, который талантливо раскрывает звучание инструментов оркестра и направляет музыкантов к достижению новых целей, — сообщили в филармонии.