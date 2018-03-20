Ещё
Челябинцы смогут бесплатно услышать концерт Национального филармонического оркестра Спивакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинцы смогут бесплатно услышать концерт Национального филармонического оркестра Спивакова 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Челябинцев приглашают бесплатно послушать выступление Национального филармонического оркестра под руководством Владимира Спивакова. Трансляция из из концертного зала имени Чайковского в Москве пройдет в челябинском концертном зале им. Прокофьева. На виртуальном концерте прозвучат «Шахерезада» Римского-Корсакова и «Симфонии псалмов» Стравинского.
— Национальный филармонический оркестр России, учреждённый в 2003 году, объединил именитых музыкантов и виртуозных молодых инструменталистов, в считанные годы снискав уважение критиков и любовь ценителей классики по всему миру. Сегодня коллективом дирижирует Владимир Спиваков, который талантливо раскрывает звучание инструментов оркестра и направляет музыкантов к достижению новых целей, — сообщили в филармонии.
Концерт организуют в рамках проекта Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал». Начало в 18:00 21 марта. Прийти может любой желающий, но предварительно нужно записаться по телефону 263-75-57.
Хорошие новости: последние новости
Челябинские Spice Girls выступили на шоу "Песни" Elens group из Челябинска выступит на шоу ТНТ ПЕСНИ В Челябинске открылась выставка презервативов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца9
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Крид подозревает участниц «Холостяка» во лжи2
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение