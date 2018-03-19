В Конькове выступят солисты Большой симфонический оркестр имени Чайковского

В музыкальном мире не так много имен, сопоставимых по значимости с Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского. Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского — один из крупнейших симфонических коллективов России и мира. В галерее «Беляево» в этом месяце выступят солисты этого знаменитого коллектива с программой «Любимая классика в подарок».

Концерт состоится 24 марта, начало в 19.30. Подробности можно узнать на сайте галереи «Беляево» или телефону: или по телефонам: +7 (495) 335-8322, +7 (499) 793-4121.