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В Конькове выступят солисты Большой симфонический оркестр имени Чайковского
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В Конькове выступят солисты Большой симфонический оркестр имени Чайковского 

Коньково 12 часов назад
Фото: Коньково
В музыкальном мире не так много имен, сопоставимых по значимости с Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского. Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского — один из крупнейших симфонических коллективов России и мира. В галерее «Беляево» в этом месяце выступят солисты этого знаменитого коллектива с программой «Любимая классика в подарок».
Владимир Спектор (скрипка), Александр Кузин (скрипка), Виктор Юшко (альт), Игорь Бурский (альт), Сергей Ананич (виолончель) и другие музыканты исполнят шедевры мировой музыкальной классики.
Концерт состоится 24 марта, начало в 19.30. Подробности можно узнать на сайте галереи «Беляево» или телефону: или по телефонам: +7 (495) 335-8322, +7 (499) 793-4121.
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