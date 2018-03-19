10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров

Разбираться в том, кто и что принадлежит тому или иному музыкальному жанру — дело муторное и неблагодарное: ретроградные любители «олдскула» порвут рубахи на груди за «классику, проверенную временем», более открытые ко всему новому зашумят, что не нужно себя искусственно ограничивать, и вообще, стоит шагать в ногу со временем. К чему мы это все?

В этом году радиостанция «НАШЕ Радио», главный рупор качественной отечественной рок-музыки, готовится отмечать 20-летний юбилей. Победители последних премий «Чартова Дюжина» серьезно обеспокоили общественность: как так, Баста и 25/17 — рок? Да вы что там вообще себе думаете? А мы дотошно покопались в пыльных архивах и вспомнили, что не только гитарные риффы и глубокие тексты, присущие русскому року, звучали на волнах радиостанции за эти 20 лет! Осторожно, информация может вас шокировать! Hi-Fi

Гости из будущего Появившаяся на сцене в том же 1998 году, группа Hi-Fi в своем самом первом составе с брутальным длинноволосым Тимофеем Пронькиным, нежным Митей Фоминым и красивой Оксаной Олешко, умудрилась попасть в эфир «НАШЕго Радио» с песней «Беспризорник». Интересно, будут ли и они отмечать свое 20-летие….

Амега Ранние песни группы «Гости из будущего» также можно было услышать в 1998 году, включив московскую частоту 101.7 FM. Как впоследствии говорил один из основателей «НАШЕго Радио» Михаил Козырев : «Нам приходилось выбирать, что важнее оставить в эфире — электронный ремикс „Гостей из будущего“ или полубардовские песни Константина Никольского. Константин Никольский всегда выигрывал». Да здравствует Константин Никольский!

Леонид Агутин Давайте признаемся честно: вы вообще помните такую группу? Если вы не такие старые умудренные опытом, как мы, то напоминаем: коллектив существует с 1998 года и, на секундочку, до сих пор! Тогда «Амега» называла себя «поп-гранжем» и «поп-роком», а в составе пела Лена Перова (бывшая участница герлс-бэнда «Лицей»). Ладно-ладно, на этом, пожалуй, закончим, а то мало ли, что вы о нас подумаете…

Глюк'oZa Сейчас уже не представляется возможным выяснить, c какой песней, но один из основных артистов поп-эстрады совершенно точно попадал в ротацию «НАШЕго Радио», но не соло — а с группой Петра Мамонова «Звуки Му». Мы лично не слышали, да и как-то даже слабо себе представляем, как это выглядело!

Дельфин Конечно, сейчас мало кто вспомнит, а ведь на заре 2000-х, когда Глюк'oZa была известна не как светская дама и жена олигарха Наталья Ионова , а как смешная девочка-мультяшка в солнечных очках с белыми косичками и доберманом, а песня «Шуга» с дебютного альбома «Глюк'oZ Nostra» даже занимала верхние строчки хит-парада «Чартова Дюжина». Потом, правда, что-то пошло не так.

Давайте честно, творчество бывшего участника и автора песен хип-хоп-трио «Мальчишник» (группа, которая пела про секс без перерыва), мало подходит под общепринятый формат рока. Конечно, если включать критика и мысленно поправлять очки, первые альбомы Дельфина — инди-рок и трип-хоп, на крайняк — лютая альтернатива, но сейчас уже как-то и не представляешь «НАШЕ Радио» без депрессивного бормотания про «там, куда я ухожу — весна». Иван Купала

Российская электронная группа, работающая в стиле этнической музыки, — явление настолько нетипичное для нашей музыкальной индустрии, что, по сути, могло попасть в ротацию абсолютно любой радиостанции. Отличительной особенностью творчества группы стало использование в качестве основы для песен аутентичного фольклора, в основном, записанного в ходе этнографических экспедиций советскими фольклористами в 70-80 годы двадцатого века — отсюда все эти веселые славянские пляски и многоголосное пение. И вот, трек «Кострома» активно крутился на «НАШЕм Радио» в 1999 году! Михей и Джуманджи

Линда Михей, бывший участник хип-хоп-коллектива Bad Balance (ох, сколько названий-то мы сегодня вспомнили!), в 1999 году начал работать над собственным проектом. Дебютный альбом «Сука-любовь» взорвал многие чарты своим неповторимым звучанием в стиле рэгги и соул. И вот уже почти 20 лет мы с радостью слушаем «Суку-любовь», «Туда» и «Мы дети большого города» дуэтом с Сергеем Галаниным (вот уж кто рокер до кончиков волос). Если бы жизнь музыканта не оборвалась в 2002 году, уверены, что еще немало хитов мы бы услышали в такой щемящей манере исполнения!

Пелагея Музыка Линды, созданная в электронном и этнических стилях нью-эйджа и трип-хопа, крепко запомнилась неискушенному слушателю хитами «Ворона», «Марихуана», «Отпусти меня», а еще невероятным для того времени видеорядом в клипах и общим имиджем певицы. Но мы, все-таки, о том, что во времена успешного сотрудничества Линды с продюсером Максом Фадеевым , ее песни во всю звучали на юном «НАШЕм Радио».

А вот певица Пелагея, обладающая потрясающим народным голосом диапазоном в 4 октавы, совершенно не экспериментировала с электронным звучанием, исполняла русские народные песни (вспомнить одного «Казака» — аж душа радуется) — и в 2009 году победила в номинации «Солистка» на премии «Чартова Дюжина». Потому что свое, родное!

Это всего лишь небольшой экскурс в 20-летнюю историю радиоэфиров «НАШЕго Радио», как говорится, «это были лихие времена, мы выживали, как могли». Все любители качественной отечественной музыки всегда могут услышать не только свои любимые рок-группы на волнах «НАШЕго Радио», но и свеженькие хиты от Басты, 25/17, БИ-2 и Oxxxymiron (главное, в количестве Х не запутаться).

И, конечно, мы крайне уважаем «оплот старой школы» рок-музыки, но ведь современная музыка объединяет в себе кучу жанров, а хейтерам пора бы вспомнить, что среди музыкальных критиков считается моветоном ставить жанровые ярлыки типа «рок», «хип-хоп», «поп» и перестать шеймить группы, играющие в смежных жанрах. Ведь 20 лет назад все это тоже, как оказывается, было!