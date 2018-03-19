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5 причин, чтобы начать петь и слушать музыку
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5 причин, чтобы начать петь и слушать музыку 

WomanHit.ru 11 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Причина №1  Музыка поднимает настроение
Если вы никогда не были в караоке — обязательно сходите.
Даже если у вас нет слуха и вам кажется, что ваш голос похож на несмазанную телегу, пойте.
Потому что именно пение поднимает настроение.
Конечно, не стоит с разбегу пугать всех в караоке своим восхитительным вокалом, но попробовать обязательно стоит. Скачайте для телефона любую программу с караоке и пойте дома на кухне. Вот увидите — через два-три часа занятий вы уже не сможете остановиться
Причина №2  Музыка положительно влияет на здоровье
И это действительно так. Кроме шуток, начните с прослушивания классики. Уже давно ученые выяснили, что музыка разных композиторов определенным образом влияет на организм. Так, например, прелюдии и фуги Баха действительно чудесным образом влияют на сердечно-сосудистую систему, а сонаты Моцарта благоприятно действуют на нервы.
Причина №3  Тренируем мозг
Даже если в том же караоке перед глазами видно бегущую строчку с текстом, подсознательно вы все равно пытаетесь запомнить слова, а значит, развиваете память. Вывод: деменция и атеросклероз вам не грозит.
Причина №4  Неожиданно открыть в себе новый талант
Например, спев пару песен в караоке или же на вечере у друзей под гитару, вы можете начать сами писать песни, стихи, музыку или и то, и другое вместе. И в итоге (чем черт не шутит) стать известным композитором, автором-исполнителем.
Причина №5  Музыка вдохновляет на подвиги
Например, под музыку так приятно пойти в спортзал и накачать себе пресс или проплыть в бассейне 1—2 км. А еще музыка помогает меньше ненавидеть толпы людей в час пик в метрополитене!
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