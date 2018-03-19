5 причин, чтобы начать петь и слушать музыку

Причина №1 Музыка поднимает настроение

Если вы никогда не были в караоке — обязательно сходите.

Даже если у вас нет слуха и вам кажется, что ваш голос похож на несмазанную телегу, пойте.

Потому что именно пение поднимает настроение.

Конечно, не стоит с разбегу пугать всех в караоке своим восхитительным вокалом, но попробовать обязательно стоит. Скачайте для телефона любую программу с караоке и пойте дома на кухне. Вот увидите — через два-три часа занятий вы уже не сможете остановиться

Причина №2 Музыка положительно влияет на здоровье

И это действительно так. Кроме шуток, начните с прослушивания классики. Уже давно ученые выяснили, что музыка разных композиторов определенным образом влияет на организм. Так, например, прелюдии и фуги Баха действительно чудесным образом влияют на сердечно-сосудистую систему, а сонаты Моцарта благоприятно действуют на нервы.

Причина №3 Тренируем мозг

Даже если в том же караоке перед глазами видно бегущую строчку с текстом, подсознательно вы все равно пытаетесь запомнить слова, а значит, развиваете память. Вывод: деменция и атеросклероз вам не грозит.

Причина №4 Неожиданно открыть в себе новый талант

Например, спев пару песен в караоке или же на вечере у друзей под гитару, вы можете начать сами писать песни, стихи, музыку или и то, и другое вместе. И в итоге (чем черт не шутит) стать известным композитором, автором-исполнителем.

Причина №5 Музыка вдохновляет на подвиги

Например, под музыку так приятно пойти в спортзал и накачать себе пресс или проплыть в бассейне 1—2 км. А еще музыка помогает меньше ненавидеть толпы людей в час пик в метрополитене!