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Фанатам не понравился звук в новой песне Фадеева
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Фанатам не понравился звук в новой песне Фадеева 

Рамблер 11 часов назад
Фото: @fadeevmaxim
Максим Фадеев совместно с группой Serebro представил новую песню под названием «111307». Фадеев признался, что хотел, чтобы в этой песне был «живой звук». Для этого они с группой перезаписали песню порядка 50 раз, чтобы добиться нужного звучания.
Задумка была в том, чтобы записать песню, основанную на диалоге, но в стихах. Ольга Серябкина мгновенно поймала идею мэтра и уже на следующий день представила новый текст произведения.
Фадеев обещал, что с выходом этой песни у группы Serebro появится свой Telegram-канал, посвященный «закулисью» их жизни, а если подписчиков заинтересует композиция, то он готов выложить мини-фильм, посвященный «111307».

После запуска проекта MALFA многие начали писать — а как же живой звук? Теперь все голоса будут проходить обработку в вашей программе? Отвечаю — нет! И новая песня SEREBRO — яркий тому пример. К вопросу о том, почему так долго выходил трек. Мы положили много сил и времени на то, чтобы он получился таким. Нашей целью было живое звучание в самом прямом смысле. Эта песня претерпела порядка 50 изменений. Было много правок текстовых, экспериментов с мелодией и звучанием. В один из дней мы сидели на студии, и у меня возникла идея, что в этом треке нужен текст, который будет полностью основан на диалоге, только в стихах. Буквально на следующий день Оля показала мне тот текст песни 111307, который сейчас вы слышите в аудио. Мы доделали мелодию, и вот — еще один наш эксперимент, в том числе и с визуальной составляющей. Мне интересно, хотели бы вы узнать (и даже увидеть) первоначальные варианты этой песни и сам процесс создания. Покажем мини-фильм, если будет много запросов. А еще с релизом этой песни @serebro_official запускает телеграм-канал, где будет рассказывать как о творчестве (стихи, вдохновение и мн.др.), так и о "закулисье" своей жизни и группы. Ссылка есть у Ольги в био! А песню ищите в шапках профилей у kk_serebroofficial и @tat_serebroofficial! 💪🏻😎

Публикация от  MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Однако пользователи, услышав новую песню, попросили, чтобы Макс выложил варианты своих экспериментов с песней, так как слушать запись, которую выложил у себя в микроблоге Фадеев, невозможно — звук плохой.
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