Фанатам не понравился звук в новой песне Фадеева

Максим Фадеев совместно с группой Serebro представил новую песню под названием «111307». Фадеев признался, что хотел, чтобы в этой песне был «живой звук». Для этого они с группой перезаписали песню порядка 50 раз, чтобы добиться нужного звучания.

Задумка была в том, чтобы записать песню, основанную на диалоге, но в стихах. Ольга Серябкина мгновенно поймала идею мэтра и уже на следующий день представила новый текст произведения.

Фадеев обещал, что с выходом этой песни у группы Serebro появится свой Telegram-канал, посвященный «закулисью» их жизни, а если подписчиков заинтересует композиция, то он готов выложить мини-фильм, посвященный «111307».

Однако пользователи, услышав новую песню, попросили, чтобы Макс выложил варианты своих экспериментов с песней, так как слушать запись, которую выложил у себя в микроблоге Фадеев, невозможно — звук плохой.