Фанатам не понравился звук в новой песне Фадеева 

После запуска проекта MALFA многие начали писать — а как же живой звук? Теперь все голоса будут проходить обработку в вашей программе? Отвечаю — нет! И новая песня SEREBRO — яркий тому пример. К вопросу о том, почему так долго выходил трек. Мы положили много сил и времени на то, чтобы он получился таким. Нашей целью было живое звучание в самом прямом смысле. Эта песня претерпела порядка 50 изменений. Было много правок текстовых, экспериментов с мелодией и звучанием. В один из дней мы сидели на студии, и у меня возникла идея, что в этом треке нужен текст, который будет полностью основан на диалоге, только в стихах. Буквально на следующий день Оля показала мне тот текст песни 111307, который сейчас вы слышите в аудио. Мы доделали мелодию, и вот — еще один наш эксперимент, в том числе и с визуальной составляющей. Мне интересно, хотели бы вы узнать (и даже увидеть) первоначальные варианты этой песни и сам процесс создания. Покажем мини-фильм, если будет много запросов. А еще с релизом этой песни @serebro_official запускает телеграм-канал, где будет рассказывать как о творчестве (стихи, вдохновение и мн.др.), так и о "закулисье" своей жизни и группы. Ссылка есть у Ольги в био! А песню ищите в шапках профилей у kk_serebroofficial и @tat_serebroofficial! 💪🏻😎