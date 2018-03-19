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Темникова показала жизнь с роботом
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Темникова показала жизнь с роботом 

Рамблер 11 часов назад
Несколько дней назад в своем микроблоге певица поделилась информацией о том, что 19 марта состоится премьера ее нового клипа на песню "Фиолетовый". Подписчики Елены смогли даже увидеть кусочек ожидаемого видео.
Сегодня видеоролик уже можно посмотреть полностью на YouTube канале певицы.
Режиссеры клипа Олег Мороз и Евгений Соболев решили рассказать историю одинокой девушки, которая вместо живого мужчины решила связать свою жизнь с роботом. Однако, даже электронная версия мужчины не устроила придирчивую покупательницу, которая вернула покупку, заменив на более совершенную модель.
Надо отметить, что не все поклонники певицы оценили режиссерскую задумку. Многие сочли клип абсолютно бессмысленным. Другие же вообще обвинили создателей в плагиате, усмотрев в ролике много сходства с сюжетом сериала "Черное зеркало".
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