Артисты «Движухи 90-х» в Воронеже: «Наступило время, когда мы всех порвем»

Группы «На-На», «Краски», «Стрелки», «Премьер-министр», «Отпетые мошенники», «Динамит», «Тату» и Ирина Салтыкова устроили ностальгический концерт на сцене Event Hall Сити-парка «Град» в субботу, 17 марта. Перед выступлением артисты «Движухи 90-х» пообщались с воронежскими журналистами.

«Бум 90-х»

— Как вы считаете, почему в 90-х хиты были более долговечными в отличие от современных песен?

Илья Зудин, «Динамит»: Есть очень много талантливых современных артистов, которые делают, действительно, стильно и интересно. Но проблема в том, что сегодня стало очень просто сделать аранжировку и выпустить ее в свет. Если раньше для этого нужно было получить музыкальное образование, научиться азам студийной работы, то сейчас можно недорого купить бит, расставить его в скаченной из интернета программе и тут же выложить в Сеть. В этом, я думаю, проблема однотипной музыки, которая заполонила просторы интернета. А мои коллеги создавали мелодичную музыку, которая имела смысловую нагрузку. Мы писали песни для того, чтобы народ переживал с нами какие-то моменты нашей жизни.

Владимир Лёвкин , «На-На»: Каждая песня была маленькой историей с развитием. А сейчас, как правильно сказал Илья, можно купить бит и записать всего одну фразу, которая будет всех волновать. И желательно, чтобы она была с матом. Не надо думать, что мы критикуем современные песни. Молодежь их слушает, и хорошо. Но то, что мы сейчас в туре, и у нас много заявок на концерты в таком составе, это определенный показатель. Люди соскучились по нам.

Жан Милимеров, «Премьер-министр»: Сейчас пошел некий бум 90-х, когда мы стали №1. То, что сейчас делает молодежь, это имеет место быть. Время меняется, появляется другая музыка, другие интересы. Но народу, который вырос на наших песнях, важна ностальгия. Они хотят этим пропитаться.

Юлия Беретта, «Стрелки»: Современные песни — это хайп. Они не запоминаются и быстро уходят. Будучи в группе «Стрелки», я написала несколько популярных в то время песен. А когда в 2003 году ушла из группы, очень долго искала себя в музыкальном смысле. Как мне кажется, свой музыкальный образ я нашла совсем недавно. Я сделала симбиоз всего того, что было тогда (в моих песнях есть история, и они написаны по музыкальным канонам), но в них есть и современный месседж с актуальным на сегодняшний момент текстом. Ведь всегда получается так, что все новое — это хорошо забытое старое. Недавно у меня вышел клип на песню «Дикая». И может это прозвучит нескромно, но я фанатка своей песни. Сегодня каждый из нас пишет новый материал, делает свою сольную карьеру. Сейчас наступило то время, когда мы всех порвем.

— Сегодня между вами есть конкуренция?

Владимир Лёвкин: Нет, здесь собрались люди, у которых нет между собой никакой конкуренции. Когда мне жена предложила собрать такой интересный концерт, я подумал, что это будет очень сложно. Но оказалось, что это просто. Здесь нет случайных людей, между которыми нет и никогда не было конкуренции. Каждый наш зритель выбирал что-то свое. Кому-то нравился стиль «Отпетых мошенников», кому-то небритый Жан из «Премьер-министра», свои поклонники были у шикарно модного «Динамита», «Краски» давали людям энергетику, а «Стрелки» рассказывали, что какие-то сволочи их бросили.

О казино и повзрослевших фанатах

— Чего вам сегодня не хватает из 90-х? Нет ли ностальгии по прошлому?

Илья Зудин: Как можно ностальгировать по прошлому времени? Надо двигаться вперед. Машины стали лучше, бандитов стало меньше. Но хочу сказать, что я противник закрытия казино. Те, кто хотят проиграть, проиграют в карты, либо найдут какое-нибудь закрытое подвальное помещение, куда придут и спустят всю свою зарплату. Но казино давало достаточно много работы артистам. Я не про деньги говорю, хотя и про это тоже. Тогда была здоровая конкуренция. Ведь в казино брали не каждого артиста. Подписать договор с казино могли только статусные артисты, которые собирали аудиторию. У артистов было стремление, потому что зарабатывали те, кто собирал публику. Сейчас, правда, этот показатель перешел в концертные площадки. Кто сегодня собирает полные залы? Gazgolder, Black Star. Сейчас время мейджоров (ведущих компаний — Ред.). Если ты артист Первого канала, то тебя крутят по Первому. Если ты артист Русского радио , то тебя будут крутить на Русском радио.

Жан Милимеров: Был такой период в 98-ом, 99-ом, 2000 годах, когда все артисты, от Кобзона до начинающего «Премьер-министра», собирались все вместе, например, на «Голубом огоньке». Всей тусовкой мы сидели там по 5-6 часов, пели, смеялись, общались. И все это было искренне. А после мы все садились в один большой Икарус и ехали на съемки для другого канала.

Владимир Лёвкин: А еще было такое, когда мы после этого большого концерта садились в самолет и летели на Чукотку.

— Поменялось ли со временем проявление фанатской любви к вам?

Илья Зудин: Сейчас фанаты стали спокойней.

Владимир Лёвкин: Они выросли. И для меня большое счастье, что наши поклонницы сейчас приходят на концерты вместе со своими мужьями и детьми и поют всё те же песни. Но еще больший кайф, что они подпевают и песни из моего нового альбома «Жизнь в 3D». Хотя меня не крутят ни на радио, ни на телевидении. Приходя на меня, они точно знают на кого идут. Я счастлив, что мои поклонники идут вместе со мной дальше. Никто не просит «нанайских» песен. Я выхожу на сцену, спрашиваю, что петь, а зал отвечает: «Давай новое». Это большой стимул для меня.

— Если бы не шоу-бизнес, чем бы вы могли заниматься?

Илья Зудин: Я хотел стать лесником — кормить белочек с руки, обниматься с мишками и жить подальше от людей. Я мечтал об этом, но папа заставил меня заниматься музыкой, за что я ему благодарен. А мой сын сейчас, как и многие дети, мечтает стать репером. Я ему пытаюсь объяснить, что репер — это не профессия. Он, кстати, часто приходит ко мне на стадию, смотрит, как я работаю.

Владимир Лёвкин: Я бы, наверное, стал общественным деятелем. Так как я являюсь председателем президиума общественной организации помощи и содействия инвалидам и людям, нуждающимся в социальной защите, я бы мог продолжать двигаться в этом направлении.