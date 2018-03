Цикл фильмов о легендарных музыкантах покажут в «Родине»

Кинотеатр «Родина» представляет серию показов «Музыкальные идолы в кино». В программу вошли 4 фильма о легендах рок и поп музыки.

Расписание:

23 марта в 13.30 — «The Doors. When You Are Strange»

Группа «The Doors» — это история, длинною почти в 50 лет. В 1865 году студенты Джим Моррисон и Рэй Манзарек создали музыкальный коллектив. Никто не думал, что ребята добьются такого успеха. Но они стали живой легендой. Их музыка оказала сильное влияние на искусство 60-х и 70-х годов. Фильм «The Doors. When You Are Strange» стал первой документальной картиной о музыкантах. В ленту вошла раннее неизвестная хроника о группе, отснятая с 65 по 71 год.

24 марта в 19:00 — «Генсбур. Любовь хулигана»

Серж Генсбур — французский поэт и композитор, шансонье, актёр и режиссёр. Он некрасивый взбалмошный хулиган, который сводил с ума всех женщин. В его постели оказывались самые яркие модели, актрисы, певицы. И с каждой из них он записал по альбому. Генсбур был талантливым провокатором — даже в своих песнях он использовал двойной смысл слов. Но он повлиял на творческий пусть многих поэтов и артистов. Фильм о нём снял Жоанн Сфар в 2010 году.

25 марта в 19:00 — «Приготовьтесь, будет громко»

Это документальная картина не о людях, а о гитаре. Известные мировые музыканты (Эдж, Джимми Пэйдж, Джеки Уайт) расскажут о роли электрогитары в истории.

28 марта в 19:20 — «Стать Джоном Ленноном»

Джон Леннон — один из самых известных музыкантов в истории. Разговоры о его творческом пути, политической позиции и женитьбе на Йоко Оно не угасают до сих пор. Но до популярности группы «The Beatles» он был просто Джоном. И вот о нём будет этот фильм: о его детстве и юности, о его отношениях с матерью, о его первом музыкальном коллективе.

Все фильмы покажут на языке оригинала, с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести на сайте.