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Концерт бардовской песни пройдет в Мещанском районе
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Концерт бардовской песни пройдет в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 10 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 27 марта состоится концерт бардовской песни.
Перед посетителями учреждения выступит поэтесса и бард Любовь Карлова.
— Эта женщина самостоятельно пишет песни — и музыку, и слова. Она очень талантливая. Любовь Карлова поделится со зрителями своим творчеством, — отметилазаведующая Отделением дневного пребывания ТЦСО Валентина Журавлева. — К тому же люди очень любят подобные концерты. Они с удовольствиемпослушают барда.
Мероприятие начнется в 13:30 по адресу: улица Бауманская, дом 36, строение 2. Вход свободный.
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