Концерт бардовской песни пройдет в Мещанском районе

В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 27 марта состоится концерт бардовской песни.

Перед посетителями учреждения выступит поэтесса и бард Любовь Карлова.

— Эта женщина самостоятельно пишет песни — и музыку, и слова. Она очень талантливая. Любовь Карлова поделится со зрителями своим творчеством, — отметилазаведующая Отделением дневного пребывания ТЦСО Валентина Журавлева. — К тому же люди очень любят подобные концерты. Они с удовольствиемпослушают барда.

Мероприятие начнется в 13:30 по адресу: улица Бауманская, дом 36, строение 2. Вход свободный.