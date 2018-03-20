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Месть вещей в театре им. Н. Сац
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Месть вещей в театре им. Н. Сац 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
29 марта в детском музыкальном театре им. Н. Сац опера «Дитя и волшебство». В основе сюжета оперы французского композитора Мориса Равеля — фантастическая история о том, как вещи решили отомстить капризному мальчику, который ломал и портил их. Но мальчик, убежавший в лес от взбунтовавшихся вещей, все же может заслужить прощение благодаря лишь одному доброму поступку. Ведь это не так уж мало!
Эта опера стала одной из самых знаменитых сказок в музыкальном театре ХХ века. Кроме того, она является энциклопедией оперного искусства для детей, в которой великий композитор рассказывает о музыке языком авангарда. Своеобразным голосом наделен здесь каждый персонаж: старое кресло, разбитая чашка, деревья, звери, птицы и даже учебник арифметики.
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