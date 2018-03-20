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«Ундервуд» готовит концерт по заявкам
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«Ундервуд» готовит концерт по заявкам 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
27 апреля в петербургском клубе «Аврора» и 28 апреля в московском клубе «16 Тонн» группа «Ундервуд» сыграет концерты с необычной программой.
Составление трек-листа музыканты доверили слушателям: песни, которые прозвучат на концертах, будут выбраны с помощью голосования. Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, каким, по мнению музыкантов, окажется выбор поклонников, читайте только на НСН.
«Как правило, 30-40, а то и 50% песен перекочевывают из концерта в концерт. Но на этот раз мы решили сломать стереотип и развернуть модель концерта наоборот. Сейчас слушатель может присоединиться к моделированию трек-листа, от этого он станет только живее. Да и вообще, весна наступает! Да здравствует все живое! В том числе — и сотрудничество с нашими слушателями. Поэтому мы ждем, возможно тексты каких-то песен нам придется учить заново. Надеюсь, они обогатят концертную атмосферу»,
— отметил Максим Кучеренко.
«Я не могу предположить, каким окажется выбор слушателей, но, поскольку в наших социальных сетях периодически вывешиваются промежуточные итоги голосования, не думаю, что мы будем сильно удивлены. В выборе слушателей, как правило, присутствует 85% песен, исполняемых нами на каждом концерте, поэтому, думаю, обойдется без неожиданностей. То есть, это будет обычный хороший концерт «Ундервуда»,
— добавил Владимир Ткаченко.
Голосование за песни, которые прозвучат на концертах «Ундервуда» в Москве и Санкт-Петербурге, уже идет на официальном сайте группы.
Кроме того, слушатели «НАШЕГО радио» могут проголосовать и за трек «Ракеты на Марс» в хит-параде «Чартова дюжина» на сайте nashe.ru.
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