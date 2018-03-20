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Группа «Русь проект» выступила перед косино-ухтомцами
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Группа «Русь проект» выступила перед косино-ухтомцами 

Управа района Косино-Ухтомский 7 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Группа «Русь Проект» порадовала жителей Косино-Ухтомского района своим творчеством в это воскресенье. Группа является лауреатом и дипломантом многих конкурсов и фестивалей. Артисты выступили на площадках, которые были организованы на улице Татьяны Макаровой, 2; на улице Рудневка, 10; на улице Святоозерская, дом 17.
Зрители услышали много замечательных песен: «Жизнь так прекрасна», «Гимн любви», «Гимн любви». Также были и музыкальные произведения, которые исполнили на французском, украинском языках. У группы в репертуаре есть песни о семье, о любви, о стране. Кроме того, участники «Русь Проект» показали интересные акробатические композиции. Всем очень понравились красивые танцы с вейлами. Отметим, что многие жители ВАО помнят этот коллектив как «Свет Софии».
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