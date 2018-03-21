Михайловский театр отмечает столетие оперной труппы

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости . Михайловский театр отмечает 100-летие оперной труппы. Датой ее рождения принято считать 6 марта, а гала-концерт, посвященный юбилею оперной труппы, состоится в театре 21 марта. Основой вечера, художественным руководителем и дирижером которого выступит Владимир Юровский , станут важнейшие эпизоды театральной истории. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В программу гала-концерта, посвященного 100-летию оперной труппы, включены фрагменты из разных сочинений, исполненных на сцене Михайловского театра.

"В совокупности они дадут представление о том, насколько насыщенным было это столетие для нашей оперной труппы и какой выдающийся вклад сделал театр в мировое музыкальное искусство", — сказал художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман

"Севильсикий цирюльник" и «Птички певчие»

Датой рождения оперной труппы принято считать 6 марта 1918 года, когда в Михайловском давали «Севильского цирюльника». Этот легендарный спектакль принадлежал всему театральному Петрограду: в постановке были использованы декорации и пели артисты Мариинского театра.

Собственный творческий коллектив нового оперного театра сформировался летом 1918 года, когда были утверждены составы хора и оркестра. Первой премьерой, поставленной силами Михайловского театра, стала комическая опера Жака Оффенбаха «Птички певчие», которая состоялась 13 октября 1918 года. Именно эти два знаковых произведения и зададут праздничную тональность юбилейному гала-концерту.

Классика и современная опера

Оперная классика, которая всегда занимала на сцене театра достойное место, будет представлена фрагментами из «Тоски» Пуччини, «Дон Жуана» Моцарта, «Золотого петушка» Римского-Корсакова. В этом ряду особое место принадлежит «Пиковой даме». В середине 1930-х спектакль Мейерхольда совершил переворот в театральной эстетике: в этой постановке музыка Чайковского была прочитана с позиции «режиссерской партитуры».

В Малом оперном (Михайловском) в 1930 году была поставлена опера «Нос», которую сочинил аспирант Ленинградской консерватории Дмитрий Шостакович . По его собственному выражению, он «симфонизировал гоголевский текст». Здесь состоялась мировая премьера в июне 1946 оперы Сергея Прокофьева «Война и мир».

Из множества оперных названий, которые увидели свет в Малом оперном театре, маэстро Юровский выбрал также «Кола Брюньон» Дмитрия Кабалевского и сочинения Сергея Слонимского , определившие художественный климат 1960-70-х годов: «Виринея» и «Мария Стюарт». Фрагменты из них вошли в программу вечера.

В концерте участвуют…