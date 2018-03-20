Фестиваль искусств имени Сахарова пройдет в Нижнем Новгороде

XV международный международный фестиваль искусств имени Сахарова пройдет в Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича с 19 мая по 8 июня.

Как рассказала 20 марта, во вторник, на пресс-конференции директор филармонии Ольга Томина, в этом году в фестивале примут участие более трехсот музыкантов из России, а также из Италии, Нидерландов, США и Франции.

Зрителям представят 12 концертных программ с шедеврами музыкального искусства. В рамках фестиваля также будут работать художественные выставки.

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