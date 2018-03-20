Ещё
Фестиваль искусств имени Сахарова пройдет в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль искусств имени Сахарова пройдет в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 7 часов назад
Фото: Newsroom24
XV международный международный фестиваль искусств имени Сахарова пройдет в Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича с 19 мая по 8 июня.
Как рассказала 20 марта, во вторник, на пресс-конференции директор филармонии Ольга Томина, в этом году в фестивале примут участие более трехсот музыкантов из России, а также из Италии, Нидерландов, США и Франции.
Участниками фестиваля станут, в том числе, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Василий Лановой, «Солисты Москвы», Квартет имени Бородина и многие другие исполнители.
Зрителям представят 12 концертных программ с шедеврами музыкального искусства. В рамках фестиваля также будут работать художественные выставки.
Онлайн-продажи билетов на концерты со скидкой в 5% начнутся в полночь 1 апреля и продлятся сутки.
Newsroom24: последние новости
Хор «Нижний Новгород» выступит с петербургским композитором Сергеем Плешаком Около двух тысяч нижегородских семей получили региональный маткапитал на третьего ребенка Первый фестиваль португальского кино пройдет в Нижнем Новгороде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
Что смотреть в кино с 22 марта
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение