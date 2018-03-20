В Тамбове 145-летие Рахманинова отметят исполнением его поэмы «Колокола»

С 1 апреля по 13 мая в Тамбовской области пройдёт XXXVII Международный фестиваль им. Сергея Рахманинова

145-летние со дня рождения Сергея Рахманинова и 105-летие со дня написания композитором в Ивановке поэмы «Колокола» отметят грандиозным исполнением этого произведения.

Поэма прозвучит в исполнении 200 музыкантов Симфонического оркестра Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, солистов Саратовского губернского театра хоровой музыки и ведущих солистов музыкальных театров страны.

Всего в рамках фестиваля на Тамбовщине пройдут около 25 концертов. Для слушателей впервые с концертом выступит солист Большого театра России Алексей Татаринцев , сыграет известный скрипач Карэн Шахгалдян, знаменитый пианист и художественный руководитель фестиваля Николай Луганский

Напомним, в прошлом году в Рахманиновском фестивале участвовал Воронежский академический симфонический оркестр.