Всемирно известная финская группа The Rasmus выступит в Оренбурге

После пятилетнего молчания альтернативная рок-группа The Rasmus выпустила 9 альбом Dark Metter — 10 композиций для музыкальных гурманов! За 20 лет творческой карьеры музыканты постоянно удивляли поклонников своими экспериментами, и новый альбом не стал исключением.

Альбом Dark Matters получился меланхоличным и воздушным, наполненным электронными мотивами. Лирика цепляет глубиной и серьезностью — The Rasmus попытались ответить на вопросы, что такое Рай и Ад для каждого из нас, какие демоны живут в темноте и можно ли стать героем, если поверить в себя?

«Этот альбом очень сильно отличается по музыкальному стилю. Мы много экспериментировали со звуком. Могу сказать, что для нас это в чем-то был и забавный эксперимент, потому что мы использовали современные технологии, которыми раньше не пользовались, — поделился солист группы Лаури Юленен. — На концерте мы определенно сыграем композиции из предыдущих альбомов. Я уверен, что мы успеем спеть все самые любимые песни фанатов и, конечно же, «In the shadows».

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