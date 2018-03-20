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Всемирно известная финская группа The Rasmus выступит в Оренбурге
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Всемирно известная финская группа The Rasmus выступит в Оренбурге 

АиФ-Оренбург 4 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
После пятилетнего молчания альтернативная рок-группа The Rasmus выпустила 9 альбом Dark Metter — 10 композиций для музыкальных гурманов! За 20 лет творческой карьеры музыканты постоянно удивляли поклонников своими экспериментами, и новый альбом не стал исключением.
Альбом Dark Matters получился меланхоличным и воздушным, наполненным электронными мотивами. Лирика цепляет глубиной и серьезностью — The Rasmus попытались ответить на вопросы, что такое Рай и Ад для каждого из нас, какие демоны живут в темноте и можно ли стать героем, если поверить в себя?
«Этот альбом очень сильно отличается по музыкальному стилю. Мы много экспериментировали со звуком. Могу сказать, что для нас это в чем-то был и забавный эксперимент, потому что мы использовали современные технологии, которыми раньше не пользовались, — поделился солист группы Лаури Юленен. — На концерте мы определенно сыграем композиции из предыдущих альбомов. Я уверен, что мы успеем спеть все самые любимые песни фанатов и, конечно же, «In the shadows».
Подробнее о концерте и покупке билетов можно узнать здесь.
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