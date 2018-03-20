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Юбилейные концерты поэта и композитора Городницкого пройдут в Москве и Петербурге
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Юбилейные концерты поэта и композитора Городницкого пройдут в Москве и Петербурге 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Концерты, посвященные 85-летию поэта, композитора и исполнителя авторских песен Александра Городницкого, состоятся в марте и апреле 2018 года в Санкт-Петербурге и в Москве. Об этом юбиляр сообщил на пресс-конференции в ТАСС во вторник.
"У меня два мероприятия в Питере. Это 24 марта, в концертном зале «У Финляндского», и главное для меня — 6 апреля, в главном для меня зале — в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии", — добавил музыкант. Городницкий сообщил, что три концерта также пройдут в Москве. «Это 29 числа в Большом зале Центрального дома литераторов… 4 апреля в Доме музыки и 28 апреля Кремлевский дворец съездов», — сказал он.
Александр Городницкий — один из основоположников жанра авторской песни в России, первый лауреат Госпремии имени Булата Окуджавы. Автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы и нескольких десятков дисков с авторскими песнями. Песня Городницкого «Атланты» является неофициальным гимном Санкт-Петербурга.
Кроме того, Александр Городницкий известен как ученый-океанолог. Он является доктором геолого-минералогических наук, профессором.
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