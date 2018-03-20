Мультимедийное представление по «Римской трилогии» О. Респиги впервые покажут на фестивале М. Ростроповича

Мультимедийное представление на музыку «Римской Трилогии» Отторино Респиги впервые покажут на девятом Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщила художественный руководитель фестиваля, президент Фонда культурных и гуманитарных программ М. Ростроповича Ольга Ростропович

«Мы представляем впервые в России мультимедийный проект на музыку «Римской трилогии» О. Респиги испанского режиссера Карлуса Падриссы. Мероприятие состоится 3 апреля в Государственном Кремлевском дворце.. Для нас это первый проект. Главное, чтобы все совпало, так мало репетиций. Видеоряд сделан на западе, оркестр российский и испанский дирижер, нужно чтобы все совпало до тысячной доли секунды, причем в зале, который мы никогда не использовали», — сказала О. Ростропович.