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Мультимедийное представление по «Римской трилогии» О. Респиги впервые покажут на фестивале М. Ростроповича
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Мультимедийное представление по «Римской трилогии» О. Респиги впервые покажут на фестивале М. Ростроповича 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Мультимедийное представление на музыку «Римской Трилогии» Отторино Респиги впервые покажут на девятом Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщила художественный руководитель фестиваля, президент Фонда культурных и гуманитарных программ М. Ростроповича Ольга Ростропович.
«Мы представляем впервые в России мультимедийный проект на музыку «Римской трилогии» О. Респиги испанского режиссера Карлуса Падриссы. Мероприятие состоится 3 апреля в Государственном Кремлевском дворце.. Для нас это первый проект. Главное, чтобы все совпало, так мало репетиций. Видеоряд сделан на западе, оркестр российский и испанский дирижер, нужно чтобы все совпало до тысячной доли секунды, причем в зале, который мы никогда не использовали», — сказала О. Ростропович.
Международный фестиваль М. Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Ростроповича при поддержке департамента культуры и правительства Москвы в 2010 г. в память виолончелиста и дирижера, гражданина и общественного деятеля.
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