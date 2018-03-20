В Москве в конце марта стартует международный фестиваль Мстислава Ростроповича

В Москве с 27 марта по 3 апреля в девятый раз пройдет международный фестиваль Мстислава Ростроповича . За пять фестивальных дней в Большом зале консерватории выступят крупнейшие музыкальные коллективы Европы и России, восходящие звезды и мэтры классической музыки, передает «Интерфакс»

Международный фестиваль был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ Ростроповича в 2010 году в память о легендарном виолончелисте и дирижере. «На его концертах должны звучать произведения высочайшего уровня и в самом лучшем исполнении», — так определяет концепцию создатель и художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович

Как сообщают организаторы, по традиции фестиваль откроется 27 марта, в день рождения Ростроповича. В программе прозвучат произведения Сергея Прокофьева , в том числе и Симфония-концерт для виолончели с оркестром, посвященная великому исполнителю и близкому другу композитора. Симфонию № 7 и сюиту «Любовь к трем апельсинам» исполнит один из ведущих европейских коллективов с почти столетней историей — Симфонический оркестр Берлинского радио под управлением датского дирижера Томаса Сондергаарда.

29 марта произведения Вольфганга Амадея Моцарта исполнит камерный оркестр «Вена-Берлин», в составе которого играют только солисты двух ведущих симфонических оркестров мира — Венского и Берлинского. За дирижерский пульт поднимется Райнер Хонек. В концерте № 1 Йозефа Гайдна российская публика услышит одного из ведущих виолончелистов современности Готье Капюсона (Франция), лауреата многочисленных международных конкурсов, обладателя престижных премий.

2 апреля московская публика услышит одно из самых грандиозных произведений Иоганна Себастьяна Баха «Страсти по Матфею» в интерпретации немецких музыкантов. Под управлением Эноха цу Гуттенберга соединятся три выдающихся коллектива: оркестр KlangVerwaltung, хор KlangVerwaltung и Мюнхенский хор мальчиков. На сольные партии приглашена блистательная плеяда вокалистов из Германии и Швейцарии: Сибилла Рубенс, Мауро Питер, Томас Ласке, Самуэль Хассельхорн и Дэниел Йоханссон.

3 апреля на заключительном концерте фестиваля Ростроповича на сцене Государственного Кремлевского дворца впервые в России будет показано мультимедийное представление, созданное Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы. Вдохновением для режиссера Карлуса Падриссы (Испания) и видеорежиссера Эммануэля Карлье (Франция) стала написанная столетие назад музыка «Римской трилогии» Отторино Респиги, которую в этот вечер исполнит Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением дирижера Антонио Мендеса из Испании.