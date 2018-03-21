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Концерт классической музыки прошел в районном Центре социального обслуживания
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Концерт классической музыки прошел в районном Центре социального обслуживания 

Управа района Якиманка 4 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Таганский» филиал «Якиманка» 21 марта провели концерт «Времена года». Он проходил для всех жителей района.
— К нам приходили бывшие артистки Московского музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Это Татьяна Крылова, которая исполняет партии на фортепиано и Алина Брин — скрипка, — проинформировала организатор культурных мероприятий районного ТЦСО Лариса Чорная.
Посетители услышали классические произведения великих авторов: музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и других.
ТСЦО в районе Якиманка расположен по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9.
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