Ещё
«Аргентина— Ямайка» от Росгвардии поразила ростовчан
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Аргентина— Ямайка» от Росгвардии поразила ростовчан 

Деловое сообщество 2 часа назад
Известный Академический ансамбль песни и пляски под управлением знаменитого дирижера генерал-майора Виктора Елисеева дал концерт в Ростове. Коллектив Росгвардии завершил этим концертом большой гастрольный тур по Югу России. В честь своего 45-летия ансамбль объехал 10 городов в разных регионах страны. Артисты не ленились, и для каждого города подбирали репертуар индивидуально. Так, в Ростове они решили исполнить песню на футбольную тематику, так их вдохновил предстоящий ЧМ-2018. Жители донской столицы, наверное, первый раз в жизни услышали рок-хит группы ЧАЙФ «Аргентина-Ямайка» в хоровом исполнении. Но на этом музыканты не остановились, и тут же взяли следующий музыкальный рубеж — исполнили хиты Джастина Тимберлейка.
Виктор Елисеев отметил, что ансамбль за свою историю уже дважды объехал Россию, побывал в 90 странах мира. Из маленького коллектив в 75 человек он превратился в большую семью. Сейчас в его составе 275 музыкантов.
Деловое сообщество: последние новости
Концерт до победного: Prodigy буквально «порвали» зрительный зал в Ростове. Все худшее-детям: ужасные условия в детсаду Ростовской области На охрану Фестиваля болельщиков на Театральной площади выделено 35 млн руб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца9
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Крид подозревает участниц «Холостяка» во лжи2
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение