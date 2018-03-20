«Аргентина— Ямайка» от Росгвардии поразила ростовчан

Известный Академический ансамбль песни и пляски под управлением знаменитого дирижера генерал-майора Виктора Елисеева дал концерт в Ростове. Коллектив Росгвардии завершил этим концертом большой гастрольный тур по Югу России. В честь своего 45-летия ансамбль объехал 10 городов в разных регионах страны. Артисты не ленились, и для каждого города подбирали репертуар индивидуально. Так, в Ростове они решили исполнить песню на футбольную тематику, так их вдохновил предстоящий ЧМ-2018. Жители донской столицы, наверное, первый раз в жизни услышали рок-хит группы ЧАЙФ «Аргентина-Ямайка» в хоровом исполнении. Но на этом музыканты не остановились, и тут же взяли следующий музыкальный рубеж — исполнили хиты Джастина Тимберлейка

Виктор Елисеев отметил, что ансамбль за свою историю уже дважды объехал Россию, побывал в 90 странах мира. Из маленького коллектив в 75 человек он превратился в большую семью. Сейчас в его составе 275 музыкантов.